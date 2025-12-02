Sacerdote será extraditado a México desde España por presunto abuso sexual infantil

La Audiencia Nacional Española autorizó la extradición del sacerdote Ramón N., solicitado por México por presunto abuso sexual infantil cometido en un albergue del estado de Jalisco. Tras la resolución el religioso será trasladado para enfrentar un proceso penal por la serie de acusaciones presentadas por tres menores.

El tribunal detalla que las autoridades mexicanas acusan al sacerdote de efectuar tocamientos a las niñas mientras se encontraban bajo su cuidado espiritual en un albergue infantil para infantes vulnerables.

De acuerdo con los informes oficiales, las tres menores —originarias de México— relataron que el religioso aprovechaba las sesiones de confesión para cometer los actos señalados. Las autoridades añaden que dos de las víctimas son hermanas, y que las agresiones se habrían repetido en varias ocasiones en 2022.

Las investigaciones indican que el acusado habría llevado a las niñas a una sala con televisión dentro del albergue, donde supuestamente se encerraba con ellas. Una de las víctimas asegura que los abusos habrían comenzado cuando tenía nueve años, según los reportes oficiales.

Los expedientes señalan también que una de las menores temía denunciar porque creía que no iba a ser escuchada. La misma víctima indicó que, al intentar reportar los hechos, una religiosa del albergue la acusó de ser “una mentirosa”, de acuerdo con la versión asentada en la denuncia.

El sacerdote fue detenido en Zaragoza, España, el 28 de marzo, luego de una alerta emitida por Interpol. La orden de arresto había sido librada en México desde julio de 2023. Posteriormente obtuvo libertad provisional mientras avanzaba el procedimiento de extradición.

Durante la audiencia realizada en octubre, el acusado rechazó ser entregado a las autoridades mexicanas. Su defensa argumentó que se encontraba en España durante las fechas en que ocurrieron las acusaciones y que no habría podido cometer las agresiones.

La Audiencia Nacional Española concluye que no puede valorar si los hechos son verdaderos o no, ya que esta etapa se limita a revisar la procedencia de la extradición. Asimismo, desestimó la solicitud de que el proceso se realizara por videoconferencia, al considerar que las víctimas y las pruebas se encuentran en México y que las denunciantes son personas de “especial vulnerabilidad”.

Con la autorización final, España confirma el traslado del sacerdote Ramón N. para que enfrente en territorio mexicano las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y presuntos tocamientos en un albergue de Jalisco.