Sacerdote es hallado muerto en canal del Edomex tras desaparición

El cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández fue encontrado dentro de un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, Estado de México (Edomex), tras permanecer desaparecido desde finales de octubre. La localización fue confirmada este jueves 13 de noviembre, luego de más de dos semanas sin conocimiento de su paradero.

La familia del religioso había reportado su desaparición el 31 de octubre, después de que se supiera de él por última vez el día 28 en Tultepec. El párroco pertenecía a la Diócesis de Cuautitlán y, según las investigaciones, su vehículo fue detectado avanzando rumbo a Hidalgo, por lo que la Fiscalía mexiquense solicitó apoyo de autoridades de esa entidad para seguir su rastro.

En el proceso, los agentes identificaron también una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo. Su propietario declaró que la prestó a Brandon Jonathan “N”, quien le pidió “ayuda para vender una camioneta” tras afirmar que había sido víctima de fraude, según relató ante los investigadores.

Las líneas de investigación llevaron a un cateo el 9 de noviembre en una vivienda de la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitán, donde residía Brandon Jonathan “N”. En el lugar encontraron ropa del sacerdote, pertenencias personales, una estola, objetos punzocortantes y rastros de sangre. Ahí se habría cometido el crimen.

De acuerdo con la Fiscalía, el 29 de octubre el sacerdote llegó a esa casa acompañado de una mujer identificada como María Fernanda “N”, donde convivieron con Brandon Jonathan “N” mientras consumían bebidas alcohólicas y estupefacientes. En algún momento, este último presuntamente agredió con un arma punzocortante al párroco, causándole la muerte.

Posterior al ataque, María Fernanda “N” llegó nuevamente al domicilio. Ambos, junto con la mujer desconocida presente durante la convivencia, habrían intentado ocultar el homicidio envolviendo el cuerpo en bolsas y colocándolo dentro de un sillón. El 30 de octubre trasladaron el cuerpo al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en el canal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que hay dos detenidos —Brandon Jonathan “N” y Fernanda “N”— por su presunta responsabilidad en la desaparición y homicidio del sacerdote, mientras continúa la búsqueda de una tercera persona.