Sacrilegio en parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Chavinda, Michoacán

Un acto de sacrilegio y vandalismo ocurrió en el corazón del municipio de Chavinda, Michoacán, la mañana de este viernes 16 de enero de 2026, cuando un individuo ingresó violentamente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

El sujeto arremetió contra diversos objetos sagrados, un hecho que la comunidad y las autoridades eclesiásticas han calificado formalmente como un sacrilegio. Durante el incidente, feligreses y comerciantes de un tianguis cercano fueron alertados por los ruidos de destrucción provenientes del recinto religioso, el cual se encontraba abierto al público de manera habitual este viernes.

Al ingresar al inmueble, los testigos localizaron a un hombre fuera de sí que ya había causado severos daños materiales. La policía local arribó al lugar tras el reporte de auxilio y logró asegurar al presunto responsable.

Reportes extraoficiales indican que el individuo podría padecer de sus facultades mentales, sin embargo, fue trasladado ante las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica tras el ataque en esta zona céntrica de Michoacán.

El inventario de pérdidas revela que el agresor destruyó por completo una imagen de la Virgen y una figura de Cristo. Además, las bancas del templo fueron encontradas arrumbadas y se registraron múltiples afectaciones en la ornamentación del altar. Debido a la gravedad de los hechos, los encargados del recinto confirmaron que se ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen los destrozos y la profanación del espacio.

Consecuencias tras el sacrilegio en el templo parroquial

Ante los lamentables sucesos de este viernes, la administración de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe anunció el cierre temporal del edificio. Las autoridades eclesiásticas señalaron que el templo parroquial permanecerá cerrado por el momento y que se encuentran en la búsqueda de un lugar alternativo para celebrar las misas programadas.

Asimismo, exhortaron a la población a unirse en oración y mantener la calma para permitir que las investigaciones derivadas de la denuncia penal sigan su curso natural.

El despliegue de la policía local permitió que el altercado no pasara a mayores agresiones contra los ciudadanos presentes. No obstante, el impacto emocional en la comunidad de Chavinda ha sido profundo debido al valor espiritual de la imagen de la Virgen y el Cristo afectados.

