SAID: Fecha de preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria 2026 en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, ha lanzado oficialmente la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026.

Este proceso es vital para que las familias mexiquenses aseguren un lugar en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas de los 125 municipios de la entidad para el ciclo escolar 2026-2027. Las preinscripciones arrancarán el próximo 9 de febrero de 2026 para el nivel preescolar y secundaria y el 23 de febrero en secundaria.

El trámite se realizará de manera digital a través del portal said.edugem.gob.mx, siguiendo un orden alfabético estricto basado en el primer apellido del alumno.

Requisitos preinscripciones SAID 2026 Edomex

Para realizar el registro de forma exitosa, los interesados deben ingresar al sitio edomex.gob.mx y contar con la CURP del aspirante, su acta de nacimiento y una lista de cinco escuelas cercanas a su domicilio. La Secretaría de Educación recomienda realizar este proceso desde una computadora para facilitar la descarga e impresión del comprobante de registro, el cual es indispensable para completar la inscripción formal una vez publicados los resultados.

Para realizar el trámite de forma exitosa en el portal said.edugem.gob.mx, deberás tener a la mano:

CURP del aspirante. Acta de nacimiento. Lista de 5 escuelas cercanas: Nombre, municipio y colonia (puedes consultar el catálogo en seduc.edomex.gob.mx). Correo electrónico del padre, madre o tutor. CURP de hermanos: Solo si ya están inscritos en la escuela seleccionada como primera opción.

Calendario SAID 2026: Fechas clave por apellido y nivel

Para mayor claridad, a continuación te damos a conocer el calendario a detalle para iniciar los procesos de inscripción en preescolar, primaria y secundaria:

Letras Fechas para preescolar Fechas para primaria Fechas para secundaria A-B-C-D 9 y 10 de feb 23 y 24 de feb 9 y 10 de mar E-F-G-H-I 11 y 12 de feb 25 y 26 de feb 11 y 12 de mar J-K-L-M 13 y 16 de feb 27 feb y 2 mar 13 y 16 de mar N-Ñ-O-P-Q-R 17 y 18 de feb 3 y 4 de mar 17 y 18 de mar S-T-U-V-W-X-Y-Z 19 y 20 de feb 5 y 6 de mar 19 y 20 de mar

Dentro de los criterios de prioridad para la asignación de espacios, el Gobierno del Estado de México tomará en cuenta si el aspirante tiene un hermano o hermana ya inscrito en la institución seleccionada como primera opción, así como la cercanía del domicilio reportado. En cuanto a las edades, para ingresar a primer grado de primaria se requieren 6 años cumplidos, mientras que para secundaria técnica o general la edad máxima es de 14 años y 11 meses. Recuerde que la disponibilidad de turnos vespertinos depende exclusivamente de los espacios disponibles en cada plantel.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México