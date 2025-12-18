El cantante Said Norzagaray es detenido en Mexicali tras intento de impedir arresto de su suegra

El cantante de corridos tumbados Said Norzagaray fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, luego de un altercado al intentar impedir la detención de su suegra en el interior de un establecimiento comercial.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron dentro de un Costco, donde personal de seguridad señaló a una mujer de 54 años por intentar sacar mercancía sin pagar. Al arribar los agentes municipales para asegurar a la mujer, Said Norzagaray intervino para evitar que subieran a la patrulla a su familiar, lo que desencadenó un forcejeo con los oficiales.

Las autoridades informaron que Said Norzagaray, de 25 años, se resistió al procedimiento y discutió con los policías, situación que escaló hasta convertirse en una riña. Por esta razón, el cantante fue detenido en el lugar y trasladado a la comandancia central, donde se integrará una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades junto con su suegra.

Durante el incidente, una agente municipal resultó con una lesión menor en la mano izquierda, aunque no se reportaron heridas graves entre los implicados, según los informes oficiales. Tanto Norzagaray como la mujer involucrada fueron asegurados para continuar con el proceso legal correspondiente.

Said Norzagaray es conocido en el género del regional mexicano por sus colaboraciones con artistas del corrido tumbado y ha trabajado con figuras como Adriel Favela y Gabito Ballesteros. Su participación en este incidente en Mexicali podría tener repercusiones en su carrera, mientras avanza el procedimiento legal en su contra.