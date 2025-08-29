Hospital Saint Luke’s ofrece jornada médica gratuita y entrega de útiles escolares en Cabo San Lucas

Habitantes de la colonia Las Palmas, en Cabo San Lucas, fueron beneficiados con una jornada médica gratuita organizada por el Hospital Saint Luke’s, en coordinación con el Ayuntamiento de Los Cabos.

Durante la actividad, se ofrecieron consultas médicas generales, revisiones de optometría y oftalmología, así como la entrega de medicamentos sin costo, como parte de una atención integral. Además, en el marco del regreso a clases, se realizó la entrega de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes, brindando apoyo directo a las familias de la comunidad.

Anne Bolaños, coordinadora prehospitalaria del Hospital Saint Luke’s, explicó que el propósito principal de estas jornadas es acercar servicios de salud a personas sin acceso regular a atención médica, mediante consultas completas que incluyen exploración física, diagnóstico, receta médica y entrega de tratamiento.

“Nos encontramos en esta localidad para dar consultas de primer nivel, tanto de medicina general como chequeos de optometría y oftalmología. En caso de necesitar lentes u otra valoración más especializada, nosotros ofrecemos esos servicios. Además, esta vez se sumó la entrega de útiles escolares, por lo que estamos muy contentos de recibir a niños y personas de todas las edades”, comentó.

Además de los servicios médicos, la jornada incluyó actividades enfocadas en el bienestar infantil, reforzando el carácter comunitario del evento.

Por su parte, la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O, destacó la importancia de la colaboración entre el sector salud, las autoridades y la comunidad para que este tipo de iniciativas puedan llevarse a cabo.

“Existe una gran alianza con el Hospital Saint Luke’s, que siempre ha mostrado disposición para participar en jornadas sociales y médicas. Hicimos la invitación a las subdelegaciones y ellas convocaron a los ciudadanos de sus colonias”, explicó.

Estas jornadas médicas en Cabo San Lucas forman parte del compromiso social del Hospital Saint Luke’s, que busca llevar atención médica gratuita y apoyos escolares a comunidades con mayor necesidad en Los Cabos. La institución reiteró que continuará promoviendo este tipo de actividades en otras zonas del municipio.

