Comprometidos con la comunidad: Saint Luke’s brinda atención médica sin costo en Santiago

En una muestra de compromiso social, el Hospital Saint Luke’s llevó a cabo su novena jornada de salud gratuita en la delegación de Santiago, ubicada en el municipio de Los Cabos. La actividad estuvo enfocada en acercar servicios médicos gratuitos a personas en situación vulnerable.

Anne Bolaños, coordinadora prehospitalaria del hospital, subrayó que uno de los principales objetivos de Saint Luke’s es garantizar el acceso a la salud en zonas con limitado alcance médico.

“Nosotros, como parte de Saint Luke’s, tenemos la misión de apoyar a las personas que quizá no tienen los recursos o la facilidad de acudir a un centro de salud. En estas jornadas brindamos consultas médicas de primer nivel, tomamos signos vitales con nuestro equipo de paramédicos y proporcionamos medicamentos para completar el tratamiento”, explicó.

Durante la jornada, los asistentes recibieron consultas médicas generales, revisión de signos vitales y medicamentos sin costo. Además, se ofrecieron valoraciones oftalmológicas gratuitas a quienes lo requerían.

Por su parte, Araceli Cota Ruiz, delegada de Santiago, agradeció el respaldo del Hospital Saint Luke’s y destacó la importancia de este tipo de acciones para la población más vulnerable.

“Créanme que esto representa un gran beneficio para la comunidad. Muchos no tienen acceso a los servicios médicos en Cabo San Lucas o San José del Cabo. Una gran parte de la población no cuenta con vehículo, o son personas con discapacidad o adultos mayores que no pueden trasladarse hasta un hospital”, comentó.