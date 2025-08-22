Hospital Saint Luke’s se suma a la protección de Los Cabos con la donación de un camión cisterna

El Hospital Saint Luke’s reforzó la labor de los Bomberos de San José del Cabo con la entrega de un camión cisterna de 20 mil litros, una unidad clave para atender emergencias con mayor capacidad de respuesta.

La donación se realizó en el marco del Día del Bombero, en un evento al que asistieron autoridades municipales, elementos del departamento de bomberos y sus familias. La nueva unidad cubrirá una de las principales necesidades del departamento: contar con suficiente abasto de agua para enfrentar incendios y otros siniestros.

Mario Trejo, director general de Hospital Saint Luke’s en Los Cabos, expresó el orgullo de la institución por contribuir con un recurso de gran valor para quienes día a día arriesgan su vida en favor de la comunidad.

“Es un honor poder apoyar al Departamento de Bomberos de San José del Cabo con este detalle, del camión bombero pipa de agua para poder ayudar a la comunidad (…) siempre vamos a estar con ellos, siempre hemos apoyado y nos encanta lo que hacemos”, expresó el director general de Hospital Saints Luke´s en Los Cabos

El comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, Omar Barreras Núñez, reconoció que no es la primera vez que reciben el respaldo del Hospital Saint Luke ‘s, el cual ha contribuido con equipo, vehículos y donaciones económicas.

“De antemano no es la primera vez que nos apoyan, ya el Hospital Saints Luke´s en Los Cabos nos apoyado muchas veces con camiones bomberos, equipamiento, donaciones directas monetarias y en este caso un camión cisterna de 20 mil litros que es una de las deficiencias que tenemos en el departamento para poder atender las emergencias de manera eficaz. Agradecemos al director Mario Trejo por su apoyo”, expresó Barreras Núñez.

La donación confirma al Hospital Saint Luke’s como un aliado de los Bomberos de San José del Cabo y como una institución que apuesta por la seguridad y el desarrollo de Los Cabos.

