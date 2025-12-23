Hospital Saint Luke’s lleva salud y sonrisas a Nueva Esperanza en jornada médica navideña

Con el objetivo de acercar servicios de salud y apoyo social a las familias más vulnerables, el Hospital Saint Luke’s realizó una jornada médica navideña denominada “Regalando Sonrisas”, beneficiando a vecinos de la colonia Nueva Esperanza. Durante esta actividad, los residentes recibieron atención médica gratuita, medicamentos y diversos apoyos sociales en esta temporada decembrina.

Durante la jornada, el personal del hospital brindó consultas de medicina general y entregó medicamentos incluidos en las recetas, ofreciendo una atención integral que refuerza el compromiso de Saint Luke’s con la salud y el bienestar de la comunidad, señaló Anne Bolaños, coordinadora prehospitalaria del Hospital Saint Luke’s.

“Ahorita estamos en una brigada llamada ‘Regalando Sonrisas’, juntamos las consultas médicas y a la vez estamos regalando juguetes, cobijas, algunos artículos para la gente. Nosotros damos consultas de primer nivel, pero también brindamos el medicamento de la receta. Tratamos de traer medicamentos e insumos para ofrecer la consulta integral.”

Juguetes, cobijas y apoyo para toda la familia

Además de la atención médica, la jornada incluyó la entrega de juguetes, cobijas y artículos de primera necesidad, con especial atención a niños, niñas y recién nacidos, quienes recibieron obsequios adaptados a su edad como parte del espíritu solidario de la actividad, explicó Edson Ruiz, paramédico de Saint Luke’s.

“También estamos regalando juguetes para las niñas y niños; un poco de cobijas para esta temporada de frío. Estamos entregando regalos para recién nacidos, para niños de tres años en adelante, muñecas y juegos para la habilidad motriz de los pequeños.”

Compromiso social de Hospital Saint Luke´s

Con acciones como esta, el Hospital Saint Luke’s reafirma su vocación humanitaria, contribuyendo a la salud, bienestar y alegría de las familias de Los Cabos, llevando no solo atención médica, sino también apoyo y esperanza durante la temporada navideña.

