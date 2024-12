Saint Luke’s lleva salud a El Cardonal: Inauguran nuevo consultorio médico

En un importante avance para la subdelegación de El Cardonal, el Hospital Saint Luke’s inauguró un nuevo consultorio médico, ampliando los servicios de atención prehospitalaria y hospitalaria para los habitantes de esta comunidad, ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

Durante el corte de listón inaugural, Marco Antonio Vivo Araiza, miembro del equipo prehospitalario de médicos de Hospital Saint Luke’s, resaltó la relevancia de este nuevo espacio para ofrecer atención médica oportuna y de calidad. Este logro responde a una solicitud de varios años por parte de los residentes, quienes habían demandado la presencia de un médico de planta en la comunidad.

Por su parte, Juana Belén Mesa Sandez, ex subdelegada de El Cardonal, destacó la necesidad histórica de contar con servicios médicos permanentes en la comunidad. Mesa Sandez relató que, durante muchos años, tanto los habitantes como las autoridades de la subdelegación habían impulsado el proyecto de establecer atención médica y servicios de salud, un esfuerzo que finalmente se concretó.

“La verdad no contábamos con el servicio médico permanente. Esta caseta de salud ya tiene muchos años, fue construida por los ciudadanos de la comunidad, no es un centro de salud y no es parte de las autoridades. La necesidad de poder contar con los servicios médicos, ya que estamos a 26 kilómetros de Los Barriles, que es dónde hay un Centro de Salud”.