¡Ojo Paisanos! Estos serán los salarios mínimos 2025 en Estados Unidos

A partir del 1 de enero de 2025, varios estados de Estados Unidos implementarán incrementos en sus salarios mínimos, superando el salario mínimo federal de $7.25 por hora, vigente desde 2009.

La información sobre estos ajustes proviene de datos oficiales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (*U.S. Department of Labor*) y de los portales gubernamentales de cada estado.

A continuación, se detallan los estados que han establecido salarios mínimos superiores al federal para 2025:

1. California: $16.50 por hora

2. Washington: $16.66 por hora

3. Massachusetts: $15.00 por hora

4. Connecticut: $15.00 por hora

5. New York: $15.00 por hora

6. New Jersey: $15.00 por hora

7. Maryland: $15.00 por hora

8. Rhode Island: $15.00 por hora

9. Delaware: $15.00 por hora

10. Illinois: $15.00 por hora

11. Florida: $13.00 por hora

12. Colorado: $13.65 por hora

13. Oregon: $14.20 por hora

14. Maine: $13.80 por hora

15. Arizona: $13.85 por hora

16. Vermont: $13.18 por hora

17. New Mexico: $12.00 por hora

18.Missouri: $12.00 por hora

19. Michigan: $12.00 por hora

20. Ohio: $10.10 por hora

21. Montana: $9.95 por hora

Es importante destacar que algunos estados, como Alabama, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Tennessee, no tienen establecido un salario mínimo estatal, por lo que se rigen por el salario mínimo federal de $7.25 por hora.

Esta información también está disponible en el portal oficial del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Estos incrementos reflejan los esfuerzos de diversos estados por ajustar los salarios mínimos a las condiciones económicas actuales y al costo de vida en sus respectivas regiones. Para más información sobre las leyes salariales vigentes, consulta los portales oficiales de cada estado o el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.