Salario mínimo subirá 13% en 2026: así impactará el aumento a millones de trabajadores

El salario mínimo en México tendrá un incremento del 13% a partir del 1 de enero de 2026, una decisión que marca uno de los ajustes más relevantes de los últimos años en materia laboral. El aumento busca responder a la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación y mejorar las condiciones económicas de millones de trabajadores que dependen de este ingreso.

Este incremento fue aprobado tras el consenso entre autoridades, sector empresarial y representantes laborales, con el objetivo de garantizar un ingreso más justo para quienes perciben el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. La medida se enmarca en una política de recuperación salarial que ha sido constante en los últimos años.

El nuevo salario entrará en vigor al inicio de 2026 y aplicará en todo el país, aunque tendrá un impacto particular en regiones con alta concentración de trabajadores con ingresos básicos, donde el aumento puede representar una mejora directa en la capacidad de cubrir necesidades esenciales como alimentación, transporte y vivienda.

Desde una perspectiva económica, el ajuste del 13% busca equilibrar el bienestar de los trabajadores sin afectar de forma significativa la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Autoridades han señalado que el incremento fue calculado considerando el crecimiento económico y las condiciones del mercado laboral.

El aumento al salario mínimo también tiene un impacto social, ya que contribuye a reducir brechas de desigualdad y fortalece el consumo interno. Al contar con mayor ingreso disponible, los trabajadores pueden dinamizar la economía local, beneficiando a comercios y servicios.

Para quienes reciben el salario mínimo, este ajuste representa un cambio tangible en su ingreso mensual, mientras que para otros sectores sirve como referencia en negociaciones salariales y revisiones contractuales que suelen realizarse a inicios de año.

El incremento de 2026 confirma la tendencia de los últimos años en México, donde el salario mínimo ha dejado de ser solo una referencia legal para convertirse en una herramienta clave de política social y económica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población trabajadora.

