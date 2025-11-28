Salario mínimo ¿Cuándo lo anunciará Sheinbaum y en qué fecha entra en vigor?

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo 01 de diciembre dará a conocer el incremento al salario mínimo, que posiblemente será entre 11 % y 12 %.

Analistas y bancos apuntan escenarios de un incremento del 11.3% respecto al año anterior, por lo que pasaría de 8,480.17 pesos a 9,367 pesos mensuales. Esta alza también está proyectada para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo actual es de 12,771.35 pesos mensuales.

El anuncio no es un simple ajuste administrativo, afecta a millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, desde empleados de servicios hasta obreros formales. Este incremento equivale a dos canastas básicas ampliadas, cuya estrategia forma parte de la proyección de 2.5 canastas para 2030.

El proceso para determinar y aumentar el salario mínimo está regulado por la Ley Federal del Trabajo, y tras la reforma al artículo 123 de la Constitución, se estableció que el salario mínimo no puede ser inferior al índice de inflación. Esta reforma asegura que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea disminuido frente al aumento de los precios.

Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, destacó el impacto social de estos aumentos. “El salario formal creció de manera muy importante en los últimos años y esta mejora se asocia a la reducción de la pobreza”, dijo.

Será en unos días, cuando la mandataria del país dé a conocer oficialmente el incremento al salario mínimo.