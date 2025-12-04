El Salario Mínimo tendrá incremento del 13% en el 2026

El incremento al salario mínimo para 2026 será del 13 por ciento, anunció el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Marush Bolaños López, durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. La funcionaria destacó que el aumento fue resultado de un acuerdo unánime entre el sector obrero, empresarial y el gobierno federal.

El titular de la STPS afirmó que el objetivo central de la política salarial es mantener un crecimiento real del salario mínimo por encima de la inflación hasta alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas, un compromiso ya establecido a nivel constitucional.

El ajuste aprobado establece que el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, lo que representa ingresos mensuales de 9 mil 582.47 pesos. La funcionaria reiteró en tercera persona que el incremento corresponde exactamente al 13 por ciento acordado por todas las partes involucradas.

En el caso de la Zona de la Libre Frontera Norte, el aumento será del 5 por ciento, avanzando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos al mes. La responsable del sector laboral señaló en tercera persona que este ajuste permite alcanzar ya un nivel salarial equivalente a 2.8 canastas básicas en esa región.

El funcionario puntualizó que, con este aumento, el salario mínimo habrá recuperado 154.2% de su poder adquisitivo acumulado en los gobiernos de la Transformación. Recordó en tercera persona que este avance representa el nivel más alto registrado desde 1980, superando décadas de deterioro salarial.

También destacó que el monto establecido para la frontera norte mantiene su fuerza por encima del máximo histórico alcanzado en 1976, lo que calificó en tercera persona como un logro significativo para esa región estratégica del país.

Con el ajuste previsto para 2026, el salario mínimo permitirá cubrir dos canastas básicas, avanzando en la ruta trazada para llegar a 2.5 canastas básicas en 2030. En tercera persona, la titular del Trabajo señaló que esta reducción en la brecha adquisitiva forma parte de una política pública que prioriza el bienestar de las familias mexicanas.

Finalmente, el funcionario detalló que, con el nuevo monto, una persona trabajadora podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla, productos considerados esenciales en la dieta nacional.