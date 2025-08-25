Con salarios menores a los policías, bomberos de Los Cabos esperan incremento de hasta 25%

Los bomberos de Los Cabos podrían recibir un aumento salarial de hasta 25% a partir de septiembre. La medida busca reducir la brecha con la Policía Municipal, que actualmente gana más, pese al alto grado de riesgo y preparación que exige la labor de los rescatistas.

Omar Barreras Núñez, comandante del cuerpo en San José del Cabo, confirmó que el 1 de septiembre comenzarán las mesas de trabajo para definir el ajuste. Explicó que se espera un incremento de entre 20 y 25%, además de mejoras en prestaciones como el seguro de vida.

“Una de las oportunas intervenciones de la regidora Marbella González es de que se está trabajando ya el 1ro de septiembre en la primera mesa de trabajo para el aumento salarial que se está considerando de un 20 a 25% para los bomberos de todo el municipio de Los Cabos (…) una de las cosas importantes, lo del seguro de vida ya quedó cuadrado y ya está restablecido gracias a nuestro presidente municipal y el oficial mayor, y una de las cosas es que esto va a beneficiar para tener una mejor calidad de vida de nuestros bomberos, que es lo que merecen”, expresó Barreras Núñez.

La discusión llega tras años de solicitudes sin respuesta y busca colocar a los bomberos en un nivel más cercano al de la Policía Municipal. Actualmente perciben en promedio 15 mil pesos mensuales, frente a los 20 mil de un agente policiaco, pese a que su labor también exige formación técnica y exposición constante a riesgos.

El aumento salarial no solo representaría un reconocimiento a su trabajo, sino también una forma de garantizar que el municipio cuente con un cuerpo de emergencias fortalecido para atender incendios, accidentes viales, desastres naturales y rescates, situaciones que impactan directamente en la seguridad de la población.

