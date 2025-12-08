Brecha salarial en el ramo de la construcción persiste en México

A pesar de un ligero aumento en la participación femenina en el sector, la brecha salarial en la industria de la construcción en México sigue siendo una de las más marcadas, advierten especialistas. Según datos recientes, las mujeres que laboran en este rubro reportan ingresos considerablemente menores que sus colegas hombres, una situación que evidencia desigualdades arraigadas en la industria.

De acuerdo con la última Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC), en 2024 en el sector de la construcción había 586 mil 390 personas ocupadas, de las cuales apenas 97 mil 411, es decir el 16.6% eran mujeres. Aunque este porcentaje representa un leve incremento respecto al año anterior, la disparidad salarial respecto a los hombres permanece como una constante.

En promedio, las mujeres ganaron cerca de cinco veces menos que los hombres, según los datos del organismo estadístico.

Este desequilibrio salarial se da en un contexto en el que la industria enfrenta desafíos por la caída en su producción. Recientemente, el valor de la producción del sector construcción en México registró una disminución importante, reafirmando que muchas empresas atraviesan dificultades que podrían influir en las decisiones de contratación y compensación.

Eso agrava la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras, quienes ya cuentan con menor representación y gozan de peores condiciones remunerativas.

Especialistas en desigualdad económica señalan que la brecha en la construcción refleja barreras estructurales que van más allá del volumen de empleo: están presentes estereotipos de género, segmentación ocupacional, y una distribución desigual de tareas de cuidado y responsabilidades domésticas que recaen especialmente en las mujeres.

En consecuencia, muchas mujeres en construcción se enfrentan a techos invisibles que limitan su acceso a empleos mejor remunerados o con estabilidad.

Las organizaciones que defienden la igualdad de género han señalado la necesidad de políticas públicas y medidas de transparencia salarial que visibilicen estas brechas. Hasta que no se revisen las estructuras de contratación, se implementen auditorías salariales por género y se promueva la equidad real en la construcción, la desigualdad seguirá siendo la regla y no la excepción. Las cifras del sector confirman que —por ahora— la construcción sigue siendo un ejemplo de inequidad a superar.