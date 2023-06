Senadora Lupita Saldaña exige al gobernador leer la iniciativa de Infancias Trans

Tras las manifestaciones en la sala del Congreso del Estado relacionadas con la lectura de la iniciativa de Infancias Trans, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha acusado al Partido Acción Nacional (PAN) de ser un partido “conservador y violento”. Esta declaración ha generado controversia en el ámbito político y social.

CPS Noticias y Tribuna de México cuestionaron a la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, presidenta del PAN en Baja California Sur, sobre su opinión acerca de los señalamientos realizados hacia los miembros de su partido. Saldaña Cisneros respondió que el gobernador debería leer la iniciativa propuesta para tener una mejor comprensión de su contenido.

“El gobernador, yo creo que no la leyó, porque él decía que no podía creer que sin autorización de los padres, efectivamente así viene la ley, yo tengo la iniciativa, la iniciativa propone que los niños puedan acudir un registro civil a cambiarse de género sin la autorización de mamá, papá o tutor entonces así claro, lo dice la ley de hecho tiene algunos párrafos que son inconstitucionales y que en su momento ya estamos estudiando, ya que, si se aprobaran, íbamos a recurrir a una controversia constitucional para esta ley”.

De acuerdo a la legisladora del PAN, se ha señalado que la iniciativa en cuestión podría sufrir modificaciones, ya que aún no se han realizado las lecturas correspondientes para su análisis y debate. Además, la senadora solicitó a sus colegas legisladores que, en caso de aprobarse la iniciativa, se considere establecer la edad máxima de 18 años, que es la mayoría de edad en la entidad federativa.

“Rumoran que van a presentarnos una nueva iniciativa donde viene que a partir de los 12 años, no estamos de acuerdo, no se tiene la madurez y no lo dice Lupita, lo dice los expertos, no se tiene la madurez para tomar este tipo de decisiones que van a hacer para toda tu vida, entonces, por supuesto que no estamos de acuerdo que dejen la mayoría de edad como la piden para una licencia, como la piden para poder entrar a un antro, para otras cosas también, para eso tiene que cumplirse la mayoría de edad”.