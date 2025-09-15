Diputada Lupita Saldaña propone Sistema Estatal de Cuidados en Baja California Sur

La diputada Lupita Saldaña Cisneros, abanderada del Partido Acción Nacional en la XVII Legislatura, presentó una iniciativa para crear un Sistema Estatal de Cuidados en Baja California Sur.

Este sistema busca garantizar el acceso universal, progresivo y equitativo a servicios de cuidado de calidad. Además, reconoce y redistribuye el trabajo de cuidado no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad social y de género.

De aprobarse, se establecerán estancias y centros especializados para personas con discapacidad y adultos mayores. También apoyará a las familias trabajadoras, facilitando la conciliación entre vida laboral y responsabilidades de cuidado.

Especialmente beneficiará a las mujeres, quienes podrán disponer de más tiempo para desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones.

Durante su intervención, Saldaña Cisneros señaló que en Baja California Sur miles de niños, personas mayores y personas con discapacidad requieren cuidados. Actualmente, estas responsabilidades recaen principalmente en las familias, sin apoyo estatal. Esta situación genera tensiones y reproduce desigualdad de género, ya que las mujeres interrumpen o limitan su trabajo, estudio y descanso para asumir estas tareas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis.

