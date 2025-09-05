Declaran saldo blanco en BCS tras el paso de la tormenta tropical Lorena

Tras el paso de la tormenta tropical Lorena, autoridades de los tres niveles de gobierno en Baja California Sur informaron que, pese a las intensas lluvias registradas, las afectaciones fueron menores y se reportó saldo blanco en los cinco municipios.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, que permanece en sesión permanente durante la temporada de ciclones tropicales, se destacó que las lluvias resultaron benéficas no solo para Baja California Sur, sino también para Sinaloa y Sonora, este último con una situación crítica de sequía.

En el reporte de daños, las y los alcaldes señalaron afectaciones principalmente en caminos y vialidades, donde se registraron encharcamientos y deslaves. Personal de los ayuntamientos, con apoyo de maquinaria, trabaja en la rehabilitación de estas áreas.

Lee más: Refuerza Servicios Públicos de Los Cabos limpieza de vialidades tras lluvias

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la carretera transpeninsular se mantiene transitable, aunque se atienden tramos con encharcamientos, azolves y socavones menores.

En materia de salud, la Secretaría de Salud de BCS recomendó a la población evitar las playas del estado durante los próximos cuatro días, con el fin de reducir riesgos de enfermedades cutáneas por escurrimientos contaminados.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento