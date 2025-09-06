Declaran saldo blanco en Los Cabos tras el paso de Lorena

El Consejo Municipal de Protección Civil declaró saldo blanco en Los Cabos tras el paso del huracán Lorena. Autoridades municipales y cuerpos de emergencia confirmaron que, gracias a la coordinación interinstitucional, no se registraron pérdidas humanas.

Durante la Séptima Sesión Extraordinaria, el alcalde Christian Agúndez Gómez reconoció el trabajo de brigadas de rescate, fuerzas armadas y personal voluntario que participaron en las acciones preventivas y de limpieza. En la playa El Médano, en Cabo San Lucas, se retiraron 70 toneladas de residuos con apoyo del sector hotelero y la CROC.

Este viernes 5 de septiembre se formalizarán los registros que serán enviados al Gobierno del Estado para solicitar la declaratoria de emergencia. También se implementarán operativos de bacheo en zonas urbanas y federales, así como la revisión de cableado eléctrico expuesto.

En cuanto a los refugios temporales, fueron atendidas 269 personas en 8 de los 13 habilitados. Se distribuyeron 1,754 alimentos y, hasta la noche del jueves, permanecían 90 personas albergadas. Se evaluará el cierre de los refugios en Los Cabos este viernes.

El transporte público urbano y colectivo reanudará operaciones, aunque con posibles intermitencias. La recolección de basura será gradual por las afectaciones en vialidades.

El puerto reabrió a la navegación desde las 22:00 horas del jueves. Sin embargo, las playas en Los Cabos y unidades deportivas seguirán cerradas hasta concluir labores de mantenimiento.

Se protegieron 200 nidos de tortuga marina en Los Cabos con cerca de 20 mil huevos. Además, continúan jornadas de limpieza en el estero de San José del Cabo y en la playa El Médano.

El Gobierno Municipal apoyará con campañas de fumigación contra mosquitos y confirmó la suspensión de clases este viernes en todos los niveles educativos, junto con acciones de rehabilitación en vialidades y espacios públicos.

