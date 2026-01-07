Con saldo blanco concluye el Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026 en Los Cabos

El Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026 en Los Cabos concluyó con saldo blanco, como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, informó el XV Ayuntamiento de Los Cabos a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

El Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026 en Los Cabos se desarrolló del 11 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, con el objetivo de prevenir faltas administrativas y hechos constitutivos de delito. Asimismo, buscó garantizar la paz, el orden público y la seguridad de la ciudadanía durante las celebraciones decembrinas, el pago de aguinaldos y el periodo vacacional.

Las acciones de vigilancia se concentraron en zonas de alta afluencia, como centros comerciales, bancos y cajeros automáticos, colonias y vialidades principales. También se instalaron puntos estratégicos en el municipio, se realizaron operativos de alcoholimetría, labores de vigilancia preventiva y se aplicó el programa Vacaciones Seguras.

Para la cobertura integral del municipio, el Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026 en Los Cabos contó con la participación de 203 elementos y 30 unidades, mediante un trabajo coordinado entre la Policía Preventiva, Tránsito Municipal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y su División Caminos, Policía Estatal, Inspección Fiscal y Protección Civil.

De manera especial, los días 11 y 12 de diciembre se implementó un operativo de vigilancia sobre la carretera Transpeninsular, con motivo de la peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe. Durante estas jornadas se brindó acompañamiento y seguridad a las personas que se dirigieron a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la delegación de Miraflores.

Asimismo, se garantizó el orden y la seguridad durante las Fiestas Tradicionales de Miraflores, incluyendo la Cabalgata Tradicional y el baile popular, con apoyo de elementos de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Como resultado de estas acciones, las autoridades reportaron la detención de 80 personas por faltas administrativas, quienes fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes. Además, se atendieron siete apoyos a la ciudadanía y se realizó una intervención coordinada con el cuerpo de bomberos, sin que se registraran incidentes mayores.

