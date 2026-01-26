Reportan saldo blanco tras efectos de tormenta invernal en diversos estados de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, tras las condiciones meteorológicas adversas registradas este fin de semana por una tormenta invernal, el país mantiene un saldo blanco.

Gracias a la activación de protocolos preventivos en coordinación con autoridades federales y municipales, no se reportan pérdidas humanas ni lesionados, pese a las nevadas y lluvias intensas que afectaron el norte y noroeste del territorio nacional.

Durante el sábado 24 y domingo 25 de enero, se registraron afectaciones menores como cortes temporales al suministro eléctrico en Chihuahua, Baja California Sur y Durango. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajó de manera ininterrumpida para restablecer el servicio, mientras que la Guardia Nacional implementó cierres preventivos en tramos carreteros debido a la presencia de nieve y aguanieve para garantizar la seguridad de los viajeros.

En Baja California Sur, específicamente en los municipios de La Paz y Los Cabos, se reportaron anegamientos ligeros, crecida de arroyos y vehículos varados. Además, se detectaron filtraciones de agua en el Hospital General del IMSS, aunque las autoridades confirmaron que no hubo daños estructurales ni interrupción en los servicios médicos. En el estado de Coahuila, las bajas temperaturas obligaron a la suspensión de clases presenciales en las regiones Norte, Carbonífera y Centro Desierto.

Contexto de la temporada invernal y medidas preventivas

La actual tormenta invernal ha provocado temperaturas extremas, alcanzando los -7.0 °C en la estación Cabeceras, Coahuila, y -5.0 °C en Durango. La caída de nieve se hizo presente en municipios como Casas Grandes, Juárez y Guachochi, en Chihuahua, así como en zonas altas de Sonora y Baja California. Estos fenómenos son recurrentes durante la temporada, lo que ha llevado al Sistema Nacional de Protección Civil a mantener un monitoreo permanente para mitigar riesgos en la población vulnerable.

Para proteger a la ciudadanía, se han habilitado albergues donde se ofrece valoración médica, cobijas y bebidas calientes. En Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil sesionó de forma extraordinaria para evaluar los daños por el arrastre de material pétreo en vialidades y asegurar que los servicios estratégicos continúen operando sin contratiempos. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y evitar cruzar arroyos crecidos.

Finalmente, la SSPC destacó que la actuación anticipada sobre la tormenta invernal permitió que los acumulados de lluvia, que alcanzaron los 50 mm en Durango y 46 mm en Sinaloa, se mantuvieran por debajo de los niveles críticos. La vigilancia continuará en las próximas horas ante el pronóstico de que las bajas temperaturas persistan en el norte del país, reforzando la coordinación interinstitucional para atender cualquier contingencia de manera inmediata.

