Saldo de 10 siniestros viales y daños por 143 mil pesos en una jornada en La Paz

Una intensa jornada de actividad vial se registró en la capital del estado entre las 07:00 horas del 3 de febrero y las 06:59 horas de este miércoles 4 de febrero. De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se contabilizaron un total de 10 hechos de tránsito que dejaron cuantiosos daños materiales.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el saldo humano resultó blanco, sin reporte de personas lesionadas ni fallecidas. No obstante, el impacto económico fue significativo:

Daños materiales totales: Se estiman en $143,000.00 pesos .

Vehículos involucrados: El reporte incluye desde choques entre particulares hasta incidentes con unidades de carga y transporte público.

Resolución: En 9 de los 10 casos, los involucrados lograron un arreglo entre las partes , mientras que solo se formuló un parte de accidente oficial.

El análisis de la Dirección de Seguridad Vial resalta que la imprudencia al volante sigue siendo el factor determinante. Entre las causas más frecuentes de este periodo destacan:

Invasión de carril: Dos incidentes se originaron por invadir carriles de estacionamiento y otros dos por cambiar intempestivamente de carril. Falta de distancia y cortesía: No guardar la distancia reglamentaria y no ceder el paso a vehículos con preferencia fueron detonantes en las colonias Tabachines y Progreso. Alcohol y desobediencia: Un choque relevante ocurrió en la colonia Esterito (Revolución de 1910 y Guadalupe Victoria), donde el conductor de una unidad Toyota Tacoma no respetó el alto de disco mientras conducía en estado de ebriedad .

Entre los casos reportados, resalta una salida de camino en la Carretera Transpeninsular, a la altura de la colonia Ayuntamiento, provocada por el exceso de velocidad de un automóvil Honda Civic, modelo 1989, el cual sufrió daños por aproximadamente $12,000.00 pesos. Asimismo, en la colonia Universitaria, una “madrina” (camión tipo góndola) se vio involucrada en un choque contra un autobús de transporte público tras invadir el carril de estacionamiento.

Finalmente, las autoridades informaron que dos vehículos fueron detenidos y se formularon dos boletas de infracción durante este periodo.

