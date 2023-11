Afición reacciona a la salida de Jaime Durán del Club Atlético La Paz

Luego de darse a conocer el cese de Jaime Durán como director técnico del equipo Atlético La Paz, la afición se manifestó al respecto con opiniones divididas, ya que hay un sector que aplaude su trabajo sabiendo que esto era un proceso, pero hubo otros que ya pedían su puesto desde aquella derrota contra Mineros en el estadio Guaycura.

Jaime Durán ya no es director técnico del Club Atlético La Paz

Al respecto, Gabriel López dijo que fue la mejor decisión que pudo tomar el cuadro, hablaba de que cuando un equipo ya no es consistente y tiene tantos detalles como La Paz, lo mejor es el cambio.

“Fue lo mejor, la verdad es que para ser el primer torneo estuvo bien, después del año futbolístico ya no se veía bien el equipo, había unos chispazos eventualmente, pero conforme pasaba el campeonato no se veía un estilo, de hecho la prueba es ser líder y caer hasta la posición 10”.

Manuel Tejeda cree que los paceños debieron esperarse hasta mediados del próximo año, ya que, como todos los equipos, tardan en adaptarse al momento de una transición.

Por otro lado, y de manera anónima, un aficionado dijo que no toda la culpa radica en el director técnico. Mencionó que los jugadores también tienen complicidad en el desempeño de un estratega.

“Si está bien que el responsable sea el entrenador, por ahí yo estoy de acuerdo, lo malo es que se le crucifique, porque se corre a él y no a los jugadores, al final los que fallan las jugadas y cometen los errores son ellos, no el técnico, él está afuera no adentro”.