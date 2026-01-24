Salinas Pliego deja vencer plazo fiscal y el SAT queda habilitado para embargar por adeudo millonario

El vencimiento del plazo legal para liquidar un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos colocó a Ricardo Salinas Pliego y a Grupo Salinas en un escenario de máxima presión financiera. Al no concretarse el pago dentro del periodo que permitía un descuento de hasta 39 por ciento, el Servicio de Administración Tributaria quedó facultado para iniciar acciones de cobro que incluyen embargos de bienes, cuentas bancarias y activos empresariales.

La fecha límite concluyó este viernes, luego de que la autoridad hacendaria notificara formalmente al conglomerado el inicio del procedimiento conforme al Código Fiscal de la Federación. Con ello, se agotó la ventana legal de cinco días hábiles para optar por el pago con reducción, una opción que buscaba acelerar la recuperación de recursos públicos sin prolongar el conflicto.

Durante las horas previas al vencimiento, representantes de Grupo Salinas mantuvieron conversaciones con funcionarios del SAT en un intento por alcanzar un acuerdo. Sin embargo, hasta el cierre de la jornada no existían señales de que la deuda hubiera sido cubierta, lo que dejó sin efecto cualquier beneficio fiscal previsto por la ley.

El silencio público del empresario contrastó con la gravedad del momento. Mientras el plazo expiraba, Salinas Pliego evitó pronunciamientos directos sobre el adeudo y utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de un viaje al Caribe, sin referencias al conflicto con la autoridad tributaria.

El origen del adeudo se remonta a más de una década. Grupo Salinas acumula pasivos fiscales superiores a los 74 mil millones de pesos, derivados de litigios prolongados que retrasaron el pago de impuestos mediante recursos legales. Esta estrategia llegó a su fin en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente la ruta judicial, despejando el camino para la exigencia de cobro.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, había precisado que la notificación formal activaba un procedimiento ordinario de ejecución fiscal. Con el plazo agotado, la autoridad ya no requiere nuevas prórrogas para avanzar en medidas coercitivas, que pueden aplicarse de forma gradual o simultánea sobre distintas empresas del grupo.

En paralelo al proceso fiscal, Salinas Pliego intensificó su discurso político y simbólico. En días recientes difundió una imagen portando un revólver antiguo y una gorra con las siglas de su Movimiento Anti Crimen y Corrupción, acompañada de mensajes en los que acusa a actores políticos de corrupción y convoca a una “batalla cultural”.

El empresario también mantuvo presencia pública en eventos de entretenimiento, como el aniversario del programa Ventaneando, donde aseguró que su carrera no ha sido sencilla y criticó a funcionarios públicos por el manejo de recursos. En ese mismo contexto, habló de sus estancias en Miami, aunque rechazó cualquier idea de exilio.

Con el plazo vencido, el caso entra en una fase decisiva. La posibilidad de embargos coloca este conflicto como uno de los episodios fiscales más relevantes del sexenio, tanto por el monto involucrado como por el peso económico y mediático del empresario, en un momento en el que el gobierno busca enviar señales de firmeza en el combate a la evasión fiscal.

