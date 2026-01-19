Salinas Pliego debe pagar 51 mil mdp al SAT esta semana: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante su conferencia matutina que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya notificó formalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el adeudo fiscal que asciende a más de 51 mil millones de pesos. Según lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el contribuyente cuenta con un plazo de cinco días hábiles para liquidar el monto o presentar una garantía de pago, plazo que concluye esta misma semana.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que la notificación surtió efectos legales el pasado viernes, por lo que el periodo para el pago voluntario está corriendo. La mandataria enfatizó que este proceso no se trata de una “persecución política”, como ha denunciado el dueño de Grupo Salinas, sino del cumplimiento de sentencias firmes emitidas por el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, la presidenta declaró textualmente:

“Ya se notificó, estamos esperando su respuesta. No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos. Esperamos que pague”

En caso de que Grupo Salinas decida no realizar el pago al finalizar el plazo legal, el Gobierno de México a través del SAT podría iniciar procedimientos coactivos. Estos mecanismos incluyen el embargo de cuentas bancarias, el aseguramiento de bienes inmuebles o incluso la intervención de la caja de las empresas para garantizar que los recursos ingresen a la Hacienda Pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración se rige por el principio de que “todos deben pagar lo que les corresponde”, destacando que los ingresos tributarios son fundamentales para financiar los programas sociales y las obras de infraestructura proyectadas para el 2026.

