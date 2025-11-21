Salinas Pliego se aleja del fútbol mexicano: vende Mazatlán y podría desprenderse también de Puebla

La venta de Mazatlán al Atlante

El empresario Ricardo Salinas Pliego parece estar reduciendo su presencia en el fútbol mexicano. La reciente venta de Mazatlán FC al Atlante confirma un movimiento importante en sus inversiones deportivas.

La operación implicó un pago millonario, lo que le permite abandonar una franquicia costosa de mantener. Además, lo libera de las obligaciones inherentes a sostener un equipo en la primera división.

Con ello, el Atlante recupera presencia en el máximo circuito del balompié mexicano.

Posible salida del Club Puebla

En paralelo, rumores sólidos apuntan a que el Club Puebla también podría estar en proceso de venta.

La transferencia le permitiría a Salinas Pliego reducir su exposición en clubes de la Liga MX, particularmente bajo regulaciones que limitan la multipropiedad.

En consecuencia, vender Puebla sería una estrategia para enfocarse en sus negocios principales y descartar activos futbolísticos más exigentes.

Motivaciones más allá de lo deportivo

El alejamiento de Salinas Pliego del fútbol no parece ser un retiro emocional. Por el contrario, responde a una estrategia de reestructuración financiera.

La venta de Mazatlán le proporciona liquidez inmediata .

. Transferir Puebla reduciría sus obligaciones con entidades fiscales y regulatorias.

Al desprenderse de estos equipos, puede concentrarse en sus empresas de medios, telecomunicaciones y otros rubros.

Un replanteamiento de prioridades

Este aparente desinterés en mantener clubes futbolísticos marca un cambio importante en su visión sobre el deporte.

Finalmente, más que una retirada, parece un replanteamiento de prioridades y riesgos dentro de su portafolio empresarial.