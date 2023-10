Salma Hayek lamenta la muerte de Matthew Perry

Salma Hayek rindió un homenaje a su amigo y coprotagonista en la película “Fools Rush In”, Matthew Perry, quien falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años de edad.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la actriz mexicana expresó su profunda tristeza por la muerte del actor, con quien compartió una estrecha amistad durante años.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza”, escribió Hayek.