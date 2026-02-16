Salma Hayek y Claudia Sheinbaum se reúnen en Veracruz: cine y política

a presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro de casi dos horas con la reconocida actriz y productora veracruzana Salma Hayek, en el marco de una gira de trabajo por el estado de Veracruz. Durante la reunión, ambas figuras intercambiaron visiones sobre la importancia de promover la cultura mexicana y el papel estratégico que juega la industria cinematográfica en la generación de empleos y la atracción de turismo internacional hacia nuestro país.

El encuentro se dio de manera espontánea tras la mediación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Claudia Sheinbaum calificó a la protagonista de “Frida” como una mujer “extraordinaria” y “echada para adelante”, destacando que Salma Hayek actualmente se encuentra en territorio veracruzano dirigiendo y produciendo un nuevo proyecto cinematográfico privado que busca poner en alto los paisajes naturales y la riqueza cultural de la entidad.

Uno de los puntos clave de la charla fue la propuesta de la actriz para crear nuevos incentivos fiscales y apoyos que fomenten la realización de más producciones de cine nacional e internacional en suelo mexicano. Claudia Sheinbaum coincidió en que el séptimo arte es una herramienta fundamental para que el mundo conozca el “México mágico”, además de ser un motor económico que, en proyectos de gran escala, puede generar miles de empleos temporales para las comunidades locales.

Históricamente, la relación entre el gobierno federal y la comunidad artística ha tenido altibajos respecto a los fideicomisos y apoyos económicos. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum parece buscar una nueva ruta de colaboración. Según datos de la Secretaría de Cultura, la industria audiovisual aporta significativamente al PIB cultural de México. El precedente más fuerte de Salma Hayek en este rubro fue su película “Frida”, la cual, según palabras de la propia mandataria, cambió la percepción internacional de figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera, convirtiendo a la pintora en un ícono mundial que atrae a miles de turistas anualmente.

Este acercamiento en Veracruz no es solo un acto social, sino que sienta las bases para futuras mesas de trabajo entre la Secretaría de Economía y representantes del cine internacional. La intención es evitar la fuga de producciones hacia otros países de Latinoamérica que ofrecen mayores facilidades tributarias, asegurando que México siga siendo el polo cinematográfico más importante de la región.

Finalmente, la presidenta agradeció a Salma Hayek por su constante defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Este diálogo entre la política y el arte refuerza la narrativa de un México que busca proyectar una imagen de modernidad y apertura al mundo, apoyado por sus figuras más influyentes en la escena global.

