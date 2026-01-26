Salomón Jara logra triunfo en ratificación de mandato con un gran número de participación ciudadana

Este domingo se llevó a cabo la jornada de consulta para la ratificación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, resultando en un respaldo mayoritario por parte de la ciudadanía.

La participación ciudadana superó las expectativas iniciales, registrando una afluencia constante en las comunidades indígenas y zonas urbanas. Los organizadores destacaron que la jornada transcurrió en paz y con incidentes menores que no afectaron el resultado global.

En su mensaje tras el cierre de casillas, Salomón Jara agradeció la confianza del pueblo y reiteró su compromiso de profundizar las políticas de bienestar y desarrollo en la entidad. Este proceso de ratificación es el primero en su tipo realizado en la historia moderna del estado, sentando un precedente sobre la rendición de cuentas y la democracia participativa en el sureste mexicano.

Contexto político y legal del ejercicio en Oaxaca

La ratificación de mandato de Salomón Jara se fundamenta en las reformas constitucionales promovidas al inicio de su administración, las cuales establecen que el titular del Ejecutivo debe someterse a la voluntad popular a los tres años de haber asumido el cargo. Este modelo emula el ejercicio federal y busca fortalecer el control ciudadano sobre sus gobernantes en Oaxaca, una de las entidades con mayor complejidad social y política.

Las estadísticas indican que el mayor apoyo provino de las regiones de la Sierra de Juárez y el Istmo de Tehuantepec, zonas donde los programas estatales han tenido un impacto directo en infraestructura y salud. Analistas locales señalan que este triunfo consolida el liderazgo de Jara frente a las fuerzas de oposición y le otorga legitimidad para impulsar proyectos clave en la segunda mitad de su sexenio.

Con este resultado, el gobierno estatal se prepara para una reestructuración de metas enfocadas en el cierre de la administración, manteniendo la premisa de “mandar obedeciendo” que ha caracterizado el discurso oficial en la entidad.

