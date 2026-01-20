Salud adelanta vacunación contra sarampión y define grupos prioritarios ante aumento de casos

El repunte de casos de sarampión en México encendió las alertas sanitarias y obligó al gobierno federal a adelantar la estrategia de inmunización, con énfasis en la protección de menores de edad. La decisión se tomó tras la notificación del incremento de contagios a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un escenario que las autoridades califican como preocupante por la alta capacidad de propagación del virus.

La Secretaría de Salud confirmó que ya se aplica una “dosis cero” a niñas y niños de entre 6 y 11 meses de edad, un grupo que normalmente no recibe la vacuna hasta cumplir un año. Esta medida extraordinaria busca cerrar una ventana de vulnerabilidad en medio del brote activo y reducir el riesgo de contagio en la población infantil más expuesta.

Durante la conferencia presidencial, el secretario de Salud, David Kershenobich, advirtió que Jalisco y Chiapas concentran el mayor número de casos confirmados, lo que ha convertido a estas entidades en focos de atención prioritaria. El funcionario subrayó que el sarampión no es una enfermedad menor y que su control depende de una cobertura de vacunación amplia y oportuna.

La peligrosidad del sarampión radica en su capacidad de contagio, muy superior a la de otros virus respiratorios recientes. Kershenobich explicó que una sola persona infectada puede transmitir la enfermedad hasta a 15 o 16 personas, además de que el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta por dos horas después de que el portador haya abandonado un espacio cerrado.

La estrategia federal no se limita a los lactantes, ya que también contempla a la población infantil rezagada que no recibió su esquema completo en años anteriores. En este grupo se encuentran niñas y niños de entre 2 y 9 años, cuya falta de vacunación representa un eslabón crítico en la cadena de transmisión comunitaria.

El ajuste al calendario de vacunación responde directamente al contexto epidemiológico actual. La “dosis cero” se aplica de manera preventiva antes de los 12 meses, edad en la que normalmente se administra la primera vacuna, con el objetivo de no esperar a que el virus siga avanzando en un entorno de brote activo.

Además de la infancia, la Secretaría de Salud definió otros grupos prioritarios que deben recibir la vacuna contra el sarampión, entre ellos el personal de salud y educativo, así como jornaleros agrícolas, sectores con alta movilidad o exposición constante a grupos numerosos, lo que incrementa el riesgo de propagación.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a padres de familia y responsables de menores para acudir a los centros de salud y completar los esquemas de vacunación, al tiempo que insistieron en que la inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para contener un virus altamente contagioso y potencialmente grave.

