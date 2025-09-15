Sector Salud de BCS arranca el 17 de septiembre la vacunación contra el VPH

El Sector Salud de Baja California Sur comenzará el 17 de septiembre la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). La estrategia sigue los lineamientos federales y está dirigida a estudiantes de quinto grado de primaria y a niñas y niños de 11 años que no estén en el sistema escolarizado.

La titular de la Secretaría de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, explicó que la vacuna es gratuita, segura y de una sola aplicación en el brazo. Personal de enfermería la aplicará durante visitas programadas a escuelas públicas y privadas, con consentimiento firmado por madre, padre o tutor.

La meta estatal es suministrar más de 13 mil dosis para proteger a niñas y niños contra el virus relacionado con el cáncer cervicouterino. Antes, la vacuna se aplicaba solo a mujeres; ahora también se incluye a los varones.

Quienes tengan 11 años y no estén en el sistema escolarizado podrán acudir con su tutor a la unidad de salud más cercana para recibir el inmunizante.

