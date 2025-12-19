Salud Casa por Casa distribuye medicamentos para diabetes e hipertensión a población vulnerable

En un avance clave para la política pública de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el programa Salud Casa por Casa distribuirá medicamentos para la diabetes e hipertensión.

Complementado con los nuevos módulos de Farmacias del Bienestar para garantizar la distribución de los medicamentos entre la población adulta mayor y personas con discapacidad, en un esfuerzo por reforzar la prevención y el acceso a servicios médicos en todo el país.

LEE MÁS: Entrega IMSS Bienestar más de 115 millones de medicamentos a través de Rutas de la Salud

La mandataria explicó en conferencia de prensa que Salud Casa por Casa no solo realiza visitas médicas domiciliarias, sino que ahora incorpora la entrega efectiva de fármacos para el control de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, bajo supervisión sanitaria de la Cofepris.

Sheinbaum destacó que, debido a la extensión del programa, se habilitan módulos de Farmacias del Bienestar para que las personas beneficiarias puedan recoger sus medicamentos de forma gratuita, sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Atención integral y logística en el territorio nacional

El Gobierno federal ha desplegado cerca de 20 000 profesionales de la salud para realizar evaluaciones periódicas y emitir recetas en los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad, facilitando así la adherencia a tratamientos preventivos.

Este esquema, que forma parte de una política pública de salud más amplia, pretende también disminuir complicaciones derivadas de la falta de medicación continua y al mismo tiempo reducir las visitas innecesarias a hospitales y centros de atención primaria.

Los módulos de Farmacias del Bienestar ofrecen hasta 22 medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, y su número seguirá creciendo durante 2026 para abarcar progresivamente todo el territorio nacional.

Funcionarios del sector salud han reiterado que esta estrategia forma parte de una transición hacia un modelo preventivo, centrado en el paciente, donde el objetivo es no solo tratar enfermedades, sino mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables.