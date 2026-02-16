Salud mantiene cerco por sarampión en CSL; vacunan casa por casa

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, mantiene un estricto cerco epidemiológico y un bloqueo de vacunación en una colonia de Cabo San Lucas, tras confirmarse el pasado viernes un caso de sarampión en una menor de seis años mediante pruebas de laboratorio.

Desde la confirmación del contagio, brigadas de profesionales de la salud realizan recorridos domiciliarios para identificar de manera oportuna a personas con síntomas compatibles y brindar atención inmediata. De forma paralela, el personal médico aplica la vacuna a personas en un rango de edad de seis meses a 49 años que no hayan iniciado o completado su esquema de inmunización.

La secretaria de Salud en la entidad, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que el objetivo prioritario es cortar las posibles cadenas de transmisión y proteger a los sectores más vulnerables de la comunidad. Asimismo, detalló que se desarrolla un estudio de contactos para dar seguimiento puntual a quienes tuvieron cercanía con la paciente confirmada y aplicar medidas preventivas adicionales en caso de ser necesario.

Síntomas de alerta y llamado a la población

Debido a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede generar complicaciones graves, la autoridad sanitaria convocó a la población a acudir a valoración médica inmediata ante la presencia de los siguientes síntomas:

Fiebre y malestar respiratorio.

Irritación en los ojos.

Aparición de pequeños puntos blancos dentro de la boca.

Erupciones en la piel (manchas rojas).

Hasta este lunes, las autoridades confirmaron que no se han registrado nuevos casos vinculados a este evento. No obstante, se hace un exhorto enérgico a madres, padres y tutores para que revisen las cartillas de vacunación de sus hijos y acudan al centro de salud más cercano.

La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir esta enfermedad y proteger la salud colectiva de Baja California Sur. El operativo de salud pública se mantendrá activo en la zona el tiempo que sea necesario para garantizar que no exista una propagación del virus en el municipio de Los Cabos.

