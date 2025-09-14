Secretaría de Salud intensifica descacharrización en La Paz para frenar el dengue

El Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, realizó este fin de semana jornadas de descacharrización en la colonia Agustín Olachea de La Paz. El objetivo es eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue y reducir el riesgo de infección.

La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, explicó que estas acciones cuentan con apoyo del Ayuntamiento de La Paz, instituciones federales y agrupaciones civiles. Se retiran objetos en desuso que acumulan agua de lluvia y facilitan la reproducción del zancudo.

Guluarte Castro informó que La Paz concentra el mayor número de casos en 2025. Hasta ahora se han confirmado 113 contagios, de los cuales 89 corresponden a este municipio.

Además de la descacharrización, continúan las jornadas de fumigación en colonias de la capital. Estas labores buscan limitar la reproducción del mosco y disminuir la posibilidad de nuevos contagios.

Finalmente, la funcionaria pidió a la ciudadanía reforzar el saneamiento básico en sus viviendas. Recomendó aplicar la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira”, fundamental para evitar criaderos del insecto.

