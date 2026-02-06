Salud descarta brote de sarampión en BCS; casos sospechosos resultan negativos

La Secretaría de Salud estatal confirmó que no existe un brote de sarampión en BCS, luego de que los tres casos sospechosos detectados recientemente en la entidad resultaran negativos. Las pruebas de laboratorio descartaron la presencia del virus en los pacientes, quienes habían sido puestos bajo observación como parte de los protocolos preventivos.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los síntomas presentados por los pacientes activaron de inmediato la alerta epidemiológica para evitar una posible propagación. Por esta razón, se realizaron los análisis correspondientes que finalmente arrojaron resultados negativos a sarampión en BCS, brindando tranquilidad a la población sudcaliforniana.

Vigilancia epidemiológica activa

Por otro lado, la dependencia estatal señaló que, aunque los resultados fueron favorables, se mantiene una vigilancia constante en todos los centros de salud del estado. Según los expertos, es fundamental no bajar la guardia ante la detección de cuadros febriles exantemáticos. No obstante, hasta el momento se confirma que no hay circulación activa de sarampión en BCS.

Llamado a la vacunación

Cabe señalar que la Secretaría de Salud aprovechó para exhortar a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación de sus hijos. Por ello, recordaron que la vacuna es la única protección efectiva contra esta enfermedad. Por esta razón, se ha garantizado el abasto de biológicos en las unidades médicas de los cinco municipios.

Finalmente, las autoridades reiteraron que cualquier caso sospechoso debe ser reportado de inmediato para su análisis. Debido a que la detección temprana es clave, se continuará informando a la ciudadanía con transparencia. Por lo tanto, el anuncio oficial de que no hay sarampión en BCS cierra el episodio de alerta generado en días pasados.

