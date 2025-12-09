Crisis de salud en Ecuador se intensifica: cadáveres son entregados en cajas de cartón

La situación en el sistema de salud pública de Ecuador alcanzó niveles críticos, la entrega de cadáveres en cajas de cartón a familiares es apenas una de las múltiples manifestaciones de la profunda crisis de salud que sufre el país, denunciaron trabajadores del sector y organizaciones médicas.

De acuerdo con usuarios, en hospitales como el Hospital del Guasmo, en Guayaquil, incluso las necesidades más básicas, como agua, medicamentos o insumos esenciales, no existen. Familias de pacientes gravemente enfermos denuncian que deben comprar por su cuenta fármacos, sondas, jeringas o guantes para tratamientos que deberían suministrarse gratuitamente.

La evidencia más desgarradora de la caída del sistema de salud son los cuerpos entregados a sus familias dentro de cajas de cartón. Un caso reciente fue el de una bebé de apenas un mes, cuya madre recibió el cuerpo sellado, sin el mínimo protocolo de dignidad.

Médicos alertan que se han convertido en “firmadores de certificados de defunción”, ante la incapacidad de brindar atención adecuada.

El déficit de insumos y medicinas coincide con recortes presupuestarios en el sector público: muchos hospitales presentan abastecimientos por debajo del 20% o 30% en fármacos esenciales.

Organismos como el Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas advierten que la crisis de salud afecta con particular crueldad a pacientes renales, con enfermedades crónicas, neonatos y población vulnerable.

Ante este panorama, familiares de víctimas y profesionales de la salud exigen la intervención inmediata del Estado, ya sea mediante auditorías, sanciones, financiamiento real o reestructuración, para evitar más muertes por negligencia institucional. La crisis de salud en Ecuador no es un problema puntual: es una emergencia social que pone en riesgo la vida de miles.