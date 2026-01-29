Salud en BCS se fortalece: reactivan Hospital Regional del IMSS en Los Cabos y modernizan el Salvatierra

El sector salud en Baja California Sur atraviesa un proceso de fortalecimiento en infraestructura, personal médico y servicios, informó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío durante una conferencia de prensa, en la que detalló avances y proyectos estratégicos para responder al crecimiento poblacional y a la demanda hospitalaria, especialmente en el sur del estado.

Uno de los anuncios centrales es la reactivación del Hospital Regional del IMSS en San José del Cabo, obra que representa una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. Esta unidad hospitalaria contará con una capacidad de más de 260 camas, lo que permitirá despresurizar la atención médica en otras zonas, particularmente en La Paz, donde los hospitales han operado con alta ocupación.

“El Seguro Social va a tener aquí un hospital regional de más de 260 camas, una obra que tendrá mayor impulso este año y que ayudará a quitarle presión al sistema de salud en el estado”, declaró el mandatario estatal.

En paralelo, el Hospital Juan María de Salvatierra fue reconocido como hospital de tercer nivel, lo que implica mayor capacidad de atención especializada. De acuerdo con lo expuesto, la unidad ha sido fortalecida con un aumento en el número de especialistas, personal de enfermería, modernización de equipo médico y mejoras en infraestructura.

En cuanto al abasto de medicamentos, Castro Cosío señaló que los niveles superan el 90% en las instituciones públicas de salud. Añadió que existe la instrucción de atender de inmediato cualquier faltante.

“He pedido que cuando falte algún medicamento nos informen de inmediato para cubrir esas recetas; que a nadie le falte su medicina”, subrayó el gobernador.

Otro de los retos mencionados es la saturación en cirugías, por lo que ya se puso en operación un quirófano adicional para reducir tiempos de espera y ampliar la capacidad de atención quirúrgica.

Respecto al transporte médico, el gobernador indicó que el estado dispone de ambulancias para traslados, además de una avioneta-ambulancia destinada a emergencias que requieran movilización rápida de pacientes dentro o fuera de la entidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México