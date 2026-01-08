Atención de la Salud Mental, aquí los domicilios de los Secosama en BCS

Con el propósito de garantizar el acceso oportuno a servicios profesionales, la Secretaría de Salud de Baja California Sur ha hecho pública la lista detallada de los domicilios donde operan los distintos Centros de Salud Mental y Adiciones del estado (Cecosama)

La dependencia estatal informó que esta acción busca orientar a la población sobre los espacios disponibles para atender trastornos emocionales, padecimientos psiquiátricos y problemas relacionados con adicciones, a través de instalaciones adecuadas y personal capacitado.

Desde el sector salud se enfatizó que atender oportunamente estos padecimientos permite mejorar la calidad de vida de pacientes y familias, por lo que se reiteró el llamado a identificar señales de alerta y canalizar a las personas hacia las unidades médicas especializadas existentes en cada municipio.

La red pública está conformada por Secosama, también conocidos como UNEME, diseñados para la atención integral de la salud mental y el tratamiento de adicciones, con cobertura en los cinco municipios sudcalifornianos.

Leer más: Hábitos para mejorar la salud mental en 2026 y fortalecer el bienestar emocional día a día

En el municipio de La Paz, la Coordinación Estatal de Secosama se ubica en Avenida Nicolás Bravo, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, primer piso. En la misma ciudad, el Cisame La Paz opera en Avenida De los Deportistas, colonia Ex Pista Aérea, mientras que la UNEME Centro Comunitario se localiza en calle Francisco King, entre Durango y Callejón #2, colonia Agustín Olachea.

Para el municipio de Los Cabos, el CisameSan José del Cabo se encuentra junto al Centro de Salud o Jurisdicción Sanitaria No. 04, mientras que la unidad de Cabo San Lucas está ubicada en la Primera Etapa, a un costado del Centro de Salud de la colonia Los Cangrejos.

En Comondú, la atención se brinda en Ciudad Constitución, en calle Candelaria, entre Punta Belcher y Punta Baja, colonia Santa Cecilia. En Loreto, el centro especializado se sitúa en calle Salvatierra número 68, colonia Centro, a un costado del Centro de Salud.

En el municipio de Mulegé, la unidad de Santa Rosalía se localiza en Lote número 014, Mesa de los Frailes, mientras que en Guerrero Negro el servicio se ofrece en Boulevard Emiliano Zapata s/n, a un lado del Centro de Salud.

Adicionalmente, se dispone de servicios complementarios como la Clínica de Ayuda para Dejar de Fumar, ubicada en Avenida Nicolás Bravo esquina Josefa Ortiz de Domínguez, en La Paz, así como la “Línea de la Esperanza”, coordinada desde Avenida De los Deportistas en la capital del estado.

La Secretaría de Salud de Baja California Sur destacó que la difusión de estos domicilios fortalece la prevención, detección y tratamiento oportuno, al facilitar que la ciudadanía acceda a servicios formales de salud mental, reforzando así la atención integral y continua en todo el territorio estatal.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO