Llama la Secretaría de Salud a no ingresar a las playas de BCS en próximas 96 horas

La Secretaría de Salud llamó a locales y visitantes a no ingresar a las playas de Baja California Sur en las próximas 96 horas, es decir durante cuatro días. La medida obedece a la corrida de arroyos ocasionada por el huracán Lorena.

La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, explicó que el arrastre de lodo y desechos hacia el mar puede provocar enfermedades diarreicas. También advirtió sobre infecciones de oído, ojos y problemas dermatológicos.

El planteamiento establece un periodo de 96 horas para que mareas y oleaje dispersen microorganismos arrastrados por las lluvias. La Comision Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizará muestreos y notificará cuando existan condiciones sanitarias seguras para uso recreativo.

Las muestras serán analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), único organismo público reconocido por el Gobierno de México para este tipo de estudios. El LESP cuenta con equipo especializado y personal calificado para emitir resultados confiables.

La funcionaria agregó que, debido a la crecida de aguas, la COEPRIS suspendió temporalmente la venta de alimentos en vía pública de Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalía. En La Paz y Los Cabos, la disposición aplica únicamente en zonas con escurrimientos de aguas residuales.