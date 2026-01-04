Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 4 de Enero, 2026
Internacional

Con saludo de Año Nuevo, Maduro llega a oficinas de la DEA en Nueva York

La imagen del mandatario venezolano deseando Feliz Año Nuevo en instalaciones de la DEA generó reacciones en redes sociales y medios internacionales
4 enero, 2026
Maduro DEA Nueva York

Especial

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a Nueva York luego de ser capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas. A su llegada a las instalaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue visto escoltado por agentes federales y, en un video difundido en redes, se le escucha decir "Good night, happy new year" (Buenas noches, feliz Año Nuevo), a pesar de estar esposado y bajo custodia.

Agentes federales lo escoltaron hasta las instalaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Un video difundido en redes sociales lo muestra caminando esposado mientras dice: “Good night, happy new year” (“Buenas noches, feliz Año Nuevo”).

Las imágenes captan el momento en que Maduro ingresa al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, donde permanecerá detenido.

Autoridades estadounidenses trasladaron  a Nicolás Maduro en helicóptero desde Manhattan, luego de su llegada previa en un avión militar procedente del norte de Nueva York. Medios internacionales informan que enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas ante un tribunal federal en Manhattan.

El video se viralizó en redes sociales y generó reacciones internacionales, debido al contraste entre el saludo festivo y el contexto de su ingreso a prisión.

  Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio.

