Valientes salvan a madre y sus hijos de intento de secuestro en Florida (VIDEO)

El pasado 12 de marzo de 2025, en Jacksonville, Florida, un grupo de ciudadanos intervino heroicamente para evitar el secuestro de una madre y sus dos pequeños hijos en el estacionamiento de una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en North Main Street.

Según informó la Oficina del Sheriff de Jacksonville, el sospechoso, identificado como Yanni Human, de 26 años, intentó huir en una SUV con la madre y sus hijos, de 2 años y 6 meses, en su interior.

GOOD SAMARITANS: Watch the intense moment a group of heroic bystanders jumped into action to stop a suspected kidnapper who drove off with a mom and her two young kids — dragging them through a parking lot. The suspect fled the scene, but not before witnesses provided a detailed… pic.twitter.com/TOlrg5gfw7

— Fox News (@FoxNews) April 25, 2025