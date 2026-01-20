Samsung resucita a Bixby: Integrará Inteligencia Artificial y Perplexity en su asistente

La empresa surcoreana Samsung ha confirmado oficialmente una evolución drástica para su asistente virtual, marcando el regreso de Bixby con capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial. A través de una integración estratégica con el motor de respuestas Perplexity, la firma busca transformar una herramienta que había quedado rezagada frente a competidores como ChatGPT o Gemini, ofreciendo ahora respuestas más precisas, contextuales y basadas en información en tiempo real para sus usuarios de dispositivos Galaxy.

El anuncio detalla que este nuevo Bixby no solo será un ejecutor de comandos de voz, sino un asistente inteligente capaz de comprender consultas complejas. Samsung apuesta por un modelo híbrido donde la IA de Perplexity permitirá realizar búsquedas directas en la web con fuentes citadas, eliminando las limitaciones previas del software. Esta actualización llegará de forma gradual a los modelos de gama alta, aprovechando el hardware especializado en procesamiento de datos neuronales de los procesadores más recientes.

¿Cuándo estará disponible? Aunque la implementación será escalonada, se espera que las primeras fases de despliegue comiencen durante el primer trimestre de este año. La intención es que el usuario pueda resolver dudas, redactar textos o gestionar su agenda de manera mucho más orgánica y eficiente que en versiones anteriores.

Para comprender la magnitud de este cambio, es necesario analizar el panorama actual. Según estadísticas de mercado, el uso de asistentes tradicionales había caído un 30% en favor de aplicaciones de IA conversacional. Samsung, al integrar a Perplexity, busca recuperar esa cuota de mercado. Antecedentes en la industria muestran que las alianzas entre fabricantes de hardware y desarrolladores de modelos de lenguaje (LLM) son la nueva norma para garantizar la relevancia tecnológica en el sector de las telecomunicaciones.

La seguridad de los datos también es un punto clave en esta renovación. Samsung ha señalado que la privacidad de los usuarios se mantendrá bajo los protocolos de Samsung Knox, garantizando que la interacción con la IA de terceros sea segura. Esta evolución de Bixby representa el esfuerzo más significativo de la marca por dotar de “cerebro” a su ecosistema de productos, que abarca desde teléfonos móviles hasta electrodomésticos inteligentes vinculados a SmartThings.

Finalmente, expertos señalan que esta actualización es una respuesta directa a la integración de Apple Intelligence en la competencia. Al elegir a un socio como Perplexity, conocido por su precisión en las fuentes de información, Samsung intenta distanciarse de las alucinaciones comunes en otras inteligencias artificiales, priorizando la utilidad y la veracidad de las respuestas entregadas al consumidor final.

