Samsung apuesta por lo retro con reproductores IA que mezclan nostalgia y tecnología

Samsung Display presentó en el CES 2026 una serie de innovadoras propuestas que combinan lo clásico con lo moderno, destacando reproductores de audio inspirados en épocas pasadas pero potenciados con tecnología actual. Entre los conceptos exhibidos figuran dispositivos que evocan formatos analógicos como casetes y tornamesas, pero con pantallas OLED circulares y capacidades impulsadas por inteligencia artificial.

Estas propuestas de diseño buscan conectar la nostalgia de los dispositivos musicales retro con funciones visuales y de interacción propias de la era digital. Los reproductores conceptuales integran pantallas modernas y elementos de IA que permiten mostrar información, imágenes y efectos visuales durante la reproducción, dándoles un carácter único dentro del portafolio de Samsung Display.

¿Qué dispositivos presentó Samsung Display?

Entre los modelos más llamativos están el AI OLED Cassette y el AI OLED Turntable, dos conceptos que reinterpretan equipos clásicos de audio con pantallas OLED circulares diseñadas para ofrecer tanto visuales como información sobre la reproducción.

El primero recuerda a las cintas de casete tradicionales pero incluye pantallas que pueden mostrar visualizaciones de música, listas de reproducción y otros datos relevantes, mientras que el segundo integra una pantalla grande tipo tornamesa con controles táctiles y visualización ampliada.

Estas propuestas son parte de una visión más amplia de Samsung para demostrar cómo la inteligencia artificial puede integrarse en interfaces visuales no convencionales y en productos de ocio doméstico, mostrando la flexibilidad de las pantallas OLED más allá de los dispositivos tradicionales.

¿Qué significa este enfoque para el futuro de la tecnología?

Aunque estos reproductores retro aún son conceptos y no productos comerciales confirmados para venta, su presentación en CES 2026 muestra una tendencia del sector tecnológico por revivir estilos clásicos con tecnologías emergentes. Esta combinación de nostalgia y funcionalidad moderna podría abrir nuevas líneas de producto que atraigan tanto a entusiastas de lo vintage como a usuarios que buscan experiencias visuales más inmersivas.

Samsung ha enfatizado que estas propuestas forman parte de una plataforma más amplia en la que la inteligencia artificial y la tecnología de pantalla OLED se fusionan para crear experiencias de usuario más ricas e intuitivas en diversos ámbitos del entretenimiento y la vida diaria.

