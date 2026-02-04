Samuel García y Ebrard, detrás de nuevo partido político: Acosta Naranjo

Exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que Samuel García presuntamente financiaría a México Tiene Vida A.C., organización que busca constituirse como partido político nacional, con apoyo operativo ligado a figuras cercanas a Marcelo Ebrard.

De acuerdo con declaraciones públicas, el político Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente y exdiputado del PRD, afirmó que detrás del proyecto que se impulsa desde Monterrey estaría el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien presuntamente aportaría recursos económicos relevantes para su consolidación.

El señalamiento también indica que la estructura organizativa del movimiento estaría integrada por colaboradores cercanos al actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo que vincularía al proyecto con un sector del Gobierno Federal.

El exdiputado, hoy integrante de Somos México, sostuvo que esta información es conocida entre diversos actores políticos y que se trataría de una decisión legítima dentro de la competencia política nacional.

Asimismo, Guadalupe Acosta Naranjo reiteró que el financiamiento de México Tiene Vida A.C. provendría del entorno del mandatario neoleonés, mientras que la operación política estaría relacionada con el grupo que acompaña a Ebrard.