Samuel Umtiti se retira del fútbol

El francés Samuel Umtiti, ex del Barça, cuelga las botas a los 31 años

“Luego de haber vivido una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós… Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, declaró el campeón del mundo con los Bleus en 2018.

LEER MÁS: VIDEO: Critican a Tano Ortiz por “falta de humildad” tras llegar al campo donde se llevaría a cabo el clásico chileno

El exjugador del FC Barcelona, formado en el Lyon, vio su carrera lastrada por las lesiones los últimos años.

Fue 31 veces internacional con la selección francesa, con cuatro goles en su haber.

LEER MÁS: Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y suma su cuarta victoria en una semana

Es el quinto jugador campeón del mundo en Rusia en poner fin a su carrera, después de Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami y Steve Mandada, que anunció la semana pasada el final de su actividad como futbolista.