San Antonio se prepara para el 4° Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo 2025

Una cita con las raíces culinarias

La comunidad de San Antonio, BCS, volverá a reunirse para celebrar sus raíces gastronómicas con la llegada del 4° Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MaQueCho). El evento se realizará el domingo 7 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana, en la plaza pública de este histórico poblado.

Lee más: Trump y Mamdani se preparan para una cita explosiva en la Casa Blanca

Más de 80 productores locales

El festival, considerado una de las celebraciones más representativas del municipio de La Paz, reunirá a más de 80 productores locales.

Además, ofrecerán una amplia variedad de productos regionales:

Machaca artesanal.

Quesos frescos.

Chorizos caseros.

Postres tradicionales.

Bebidas típicas.

Artesanías hechas a mano.

Sabor, cultura y tradición familiar

Catalogado como un evento 100 % familiar, el MaQueCho integra gastronomía típica con actividades comunitarias.

Durante toda la jornada habrá:

Música en vivo.

Concursos culinarios.

Exposiciones artesanales.

La tradicional lotería choyera, una de las dinámicas más esperadas por los asistentes.

Asimismo, se realizará el concurso para elegir a los mejores productores de machaca, queso y chorizo, impulsando la calidad de los alimentos sudcalifornianos y reconociendo el esfuerzo de las familias que mantienen vivas estas tradiciones.

El Festival del MaQueCho no solo es una fiesta gastronómica. En consecuencia, se ha convertido en una plataforma que fortalece la economía local al fomentar el consumo de productos regionales, apoyar a pequeños productores y promover el turismo en zonas rurales.

La derrama económica y el flujo de visitantes han visibilizado el valor cultural y económico de San Antonio.

Identidad sudcaliforniana en cada edición

Con cada edición, el evento refuerza la identidad sudcaliforniana a través de sabores, historias y tradiciones compartidas en familia.

Finalmente, el MaQueCho mantiene vivo el legado de un pueblo con arraigo culinario y espíritu comunitario.