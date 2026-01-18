Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 18 de Enero, 2026
HomeBCSSan Ignacio de Loyola celebra su 298 aniversario con un gran programa artístico
BCS

San Ignacio de Loyola celebra su 298 aniversario con un gran programa artístico

El XVIII Ayuntamiento de Mulegé inició la planeación logística y de seguridad para los festejos que se realizarán el 31 de enero y 1 de febrero.
18 enero, 2026
0
13
Misión de San Ignacio de Loyola

Foto: Especial

La comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, se viste de gala para celebrar el 298 Aniversario de la Fundación de la Misión de San Ignacio de Loyola este 19 y 20 de enero. Bajo el impulso de la administración de la presidenta municipal Edith Aguilar Villavicencio, se ha preparado un nutrido programa artístico cultural que incluye actividades recreativas, conferencias y eventos religiosos para conmemorar casi tres siglos de historia. El evento busca fortalecer el sentido de identidad de los habitantes y atraer al turismo regional para disfrutar del legado histórico de Baja California Sur.

Las festividades inician el lunes 19 de enero desde las 9:00 am con el concurso de dibujo infantil “El Oasis, mi ecosistema” en la Plaza Pública, seguido por el Tianguis Turístico de Emprendedores. Destaca también la conferencia sobre la ballena gris impartida por Imanol Ortiz Blengio a las 10:30 am en el Salón Misional, cerrando el primer día con una misa de acción de gracias y un recital del Coro de la Escuela de Música de BCS. Para el martes 20 de enero, el programa contempla títeres, conversatorios históricos con el Lic. Alejandro Zúñiga de la Toba y el gran cierre con el programa artístico cultural en la explanada de la misión.

LEE MÁS:  Confirmado el Cerritos Surf Open 2026: WSL y SETUE pactan regreso a BCS

La Misión de San Ignacio de Loyola es uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de la entidad, y su aniversario representa una oportunidad clave para el desarrollo económico local. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio ha extendido una invitación abierta a todas las familias para ser parte de estas actividades que celebran la historia y el oasis de San Ignacio. Con este tipo de eventos, el Ayuntamiento de Mulegé reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el rescate de las tradiciones sudcalifornianas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de MulegéSan Ignacio de Loyola
Articulo anterior

Claudia Sheinbaum pone en marcha credencialización de salud y anuncia inversión histórica ...

Siguiente articulo

EEUU busca a ex policía federal mexicano por tráfico de drogas en ...