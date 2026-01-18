San Ignacio de Loyola celebra su 298 aniversario con un gran programa artístico

La comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, se viste de gala para celebrar el 298 Aniversario de la Fundación de la Misión de San Ignacio de Loyola este 19 y 20 de enero. Bajo el impulso de la administración de la presidenta municipal Edith Aguilar Villavicencio, se ha preparado un nutrido programa artístico cultural que incluye actividades recreativas, conferencias y eventos religiosos para conmemorar casi tres siglos de historia. El evento busca fortalecer el sentido de identidad de los habitantes y atraer al turismo regional para disfrutar del legado histórico de Baja California Sur.

Las festividades inician el lunes 19 de enero desde las 9:00 am con el concurso de dibujo infantil “El Oasis, mi ecosistema” en la Plaza Pública, seguido por el Tianguis Turístico de Emprendedores. Destaca también la conferencia sobre la ballena gris impartida por Imanol Ortiz Blengio a las 10:30 am en el Salón Misional, cerrando el primer día con una misa de acción de gracias y un recital del Coro de la Escuela de Música de BCS. Para el martes 20 de enero, el programa contempla títeres, conversatorios históricos con el Lic. Alejandro Zúñiga de la Toba y el gran cierre con el programa artístico cultural en la explanada de la misión.

La Misión de San Ignacio de Loyola es uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de la entidad, y su aniversario representa una oportunidad clave para el desarrollo económico local. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio ha extendido una invitación abierta a todas las familias para ser parte de estas actividades que celebran la historia y el oasis de San Ignacio. Con este tipo de eventos, el Ayuntamiento de Mulegé reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el rescate de las tradiciones sudcalifornianas.

