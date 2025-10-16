San José del Cabo formará parte del Programa de Vivienda para el Bienestar en BCS

El secretario General de Gobierno, José Saúl González Núñez, sostuvo una reunión de trabajo con el director de Vivienda del Infonavit, Orlando Camarillo Ruiz, y el secretario General del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, para dar seguimiento al Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro se analizaron alternativas para el desarrollo de más de 23 mil viviendas en San José del Cabo, orientadas a garantizar calidad, seguridad y accesibilidad a las familias que más lo necesitan.

González Núñez explicó que el proyecto busca ofrecer hogares dignos, atender la alta demanda de vivienda, garantizar la certeza jurídica del patrimonio y mejorar la calidad de vida. Añadió que el plan contempla un modelo de ciudad integral, con servicios de seguridad, salud, cultura, educación, comercio y esparcimiento.

“El Gobierno del Estado respalda plenamente esta iniciativa y, en coordinación con la federación y los municipios, se avanza en la construcción de más hogares”, señaló el secretario General.

Lee más: Entregan en BCS más de 300 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

Al concluir la reunión, se acordó continuar con las mesas estratégicas de trabajo para abordar temas prioritarios como zonas de riesgo, invasiones e infraestructura hidráulica y eléctrica, además de otros aspectos esenciales para el bienestar de la comunidad.