Isla San Marcos, en Mulegé, es evacuada ante proximidad del Huracán Lorena

El Huracán Lorena obligó a implementar medidas preventivas en el municipio de Mulegé, donde las autoridades evacuaron a 126 habitantes de la Isla San Marcos debido a las intensas lluvias, oleaje y vientos que ya impactan la región. La decisión fue respaldada por la Protección Civil estatal y federal, con el fin de evitar riesgos mayores para la población.

De acuerdo con los reportes oficiales, permanecen alrededor de 30 personas en la isla, principalmente vinculadas a actividades de la empresa local. Los desalojados fueron trasladados a refugios temporales habilitados en el municipio, donde se les brinda resguardo y atención básica.

La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio informó que, además de la evacuación preventiva, las autoridades mantienen un operativo especial en comunidades costeras, donde los arroyos comenzaron a presentar crecientes derivadas de las lluvias torrenciales.

Huracán Lorena y daños en la carretera Transpeninsular

El paso del Huracán Lorena ya ocasionó bloqueos en tramos de la carretera Transpeninsular, lo que dejó incomunicadas a comunidades como San Lucas y San Bruno. La falta de energía eléctrica y agua potable agrava la situación de las familias que habitan en estas zonas de Baja California Sur (BCS).

La presidenta municipal detalló que se mantiene vigilancia constante sobre el fenómeno, considerado aún un ciclón tropical, y que la prioridad es garantizar la seguridad de los residentes de Mulegé, especialmente en áreas con mayor vulnerabilidad.

El fenómeno meteorológico se espera que mantenga su influencia en la región entre jueves y viernes, con posibilidad de intensificarse antes de su debilitamiento. Los refugios temporales se encuentran en operación para recibir a más familias si fuera necesario.

La Protección Civil exhortó a la población a no confiarse y a seguir estrictamente las medidas preventivas, debido a que las bandas nubosas continúan generando precipitaciones abundantes, marejadas y ráfagas que podrían ocasionar daños adicionales.

El Huracán Lorena mantiene en alerta a toda la zona norte de BCS, y las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron la coordinación para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia.